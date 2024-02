Casa Roma – Raggi-Festa M5s | “Il Pd capitolino sempre più a braccetto con i leader abusivi”

Morto il padre di Virginia Raggi: il M5s si stringe attorno all'ex sindaca

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Prosegue, più salda che mai, la curiosa e sconcertante collaborazione tra il Partito Democraticoe il ras delle occupazioni abusive Andrea Alzetta sul tema. Dopo le surreali consulenze whatsapp sul Pianoemerse pubblicamente un anno fa – in cui l’assessore Zevi interloquiva regolarmente con Alzetta incassandone addirittura i malumori – adesso è il turno della Commissione Politiche Sociali del Municipio I che, in occasione della convocazione di domani sul tema dell’emergenza abitativa, ha pensato bene di invitare ildegli occupanti al tavolo di discussione. Anni di contrasto – da parte dell’Amministrazione– ai disvalori dell’smo e dell’illegalità buttati letteralmente all’aria da un PDmeno attento agli interessi dei ...

(Adnkronos) – E' stata venduta la storica casa di Marco Pannella in via della Panetteria , che, negli ultimi mesi – quando già il leader radicale, fiaccato ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – E’ stata venduta la storica casa di Marco Pannella in via della Panetteria , che, negli ultimi mesi – quando già il leader radicale, fiaccato ...

Roma-Feyenoord 0-1, Gimenez si fa trovare pronto al centro dell'area e sblocca la gara: Roma-Feyenoord andrà in scena questa sera alle ore 21 allo ... Dopo l'1-1 in Olanda, la squadra di De Rossi proverà a sfruttare il fattore campo per portarsi a casa la qualificazione. ilmessaggero

A Roma il corteo in ricordo di Verbano: in duemila tra bandiere rosse e palestinesi: ROMA – Tante bandiere della Palestina e altrettante rosse ... che il 22 febbraio del 1980 (avrebbe compiuto 19 anni tre giorni dopo) venne ucciso dentro casa sua, davanti ai suoi genitori, da tre ... dire

Roma-Feyenoord, formazioni ufficiali: De Rossi con Cristante, Slot punta su Paixao: Atmosfera tesa ma allo stesso tempo entusiasta allo stadio Olimpico per la grande sfida tra Roma e Feyenoord, valida per il ritorno dei play-off di Europa League. Con il parziale di 1-1 ottenuto in ... footballnews24