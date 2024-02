Cancro al pancreas, “scoperto il meccanismo molecolare permette al tumore di proliferare”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilalcolpisce in Italia 14.500 persone l’anno. Uncontro cui gli scienziati combattono una lunga e faticosa battaglia. Ma la ricerca continua a mettere a segno passi avanti. L’ultimo in ordine di tempo è la scoperta delchealdeldinonostante la carenza di nutrienti. La sua inibizione farmacologica potrà diventare un’arma estremamente efficace per contrastare la crescita tumorale. . La strategia di sopravvivenza delle cellule tumorali delsi basa su una piccola molecola di Rna non codificante (microRna) denominata miR-15a: normalmente espressa nelsano, viene spesso persa durante le fasi precoci di ...