Bridgerton 3 rivelati i titoli degli episodi | tutte le anticipazioni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Netflix condivide importanti novità sulla terza stagione di. Oltre ad una nuova clip con Penelope e Colin, svela anche ie regala qualche anticipazione in più attraverso nuove immagini. Un San Valentino romantico, quello proposto da Netflix, che ha colto l’occasione per condividere con il suo pubblico una nuova clip di3 con protagonisti Penelope e Colin. Impegnati in una conversazione alquanto spinosa, i due avranno tutti i riflettori puntati addosso nel corso dei nuovi. La storia, infatti, si concentrerà sul romance da tempo atteso e mai sbocciato concretamente tra Coline Penelope Featherington.3. Crediti: Courtesy of Press Office/Netflix – VelvetMagBasata sulla serie di ...