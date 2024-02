Wall Street migliora sul finale dopo Fed | DJ +0 | 13% | Nasdaq -0 | 34%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (askanews) – Chiusura contrastata a, con unmento sulche i verbali del direttorio di fine gennaio della Federal Reserve hanno ribadito la linea che era stata riferita dal presidente Jerome Powell: i banchieri centrali statunitensi vogliono maggiori certezze sul calo sostenibile dell’inflazione prima di avventurarsi in un taglio dei tassi. A fine seduta il Dow Jones segna +0,13%, l’S&P 500 un progresso analogo, mentre ilmantiene il segno meno con un calo dello 0,34%. Alla scorsa riunione, i componenti del Fomc, il direttorio della Fed “hanno concordato che non sarà appropriato ridurre la forchetta di riferimento (sui tassi) fino a quando non avranno maggiore fiducia che l’inflazione si stiamo muovendo in maniera sostenibile ...