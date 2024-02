Vitoria Bueno | la ballerina nata senza le braccia | “A scuola mi bullizzavano | a danza mai successo”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è una, ha quasi 20 anni ed èin un piccolo paesino del Brasile. Seguita da oltre 560mila follower su Instagram, grazie allaha imparato come un punto di debolezza può diventare la più grande forza: "So che alcuni hanno dei pregiudizi e mi va bene così, perché oggi sono consapevole di quanto valgo".

Vitoria Bueno, la ballerina nata senza braccia star dei talent show: «Bullizzata a scuola, in palestra mai. Nella danza contano i piedi»: Quando Vitoria Bueno era solo una bambina, la gente di Santa Rita do Sapucaí, nello stato brasiliano di Minas Gerais, faceva la fila per vedere la piccola senza braccia. Ora, quasi ...