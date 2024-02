Utilizza il reformer | ma non solo È da poco arrivato in Italia grazie a Virgin Active Il Pilates Atlhetich è pensato per chi cerca un allenamento davvero inteso Non solo dal punto di vista fisico

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il, cioè quello che usa il macchinario che con cinghie e molle, permette di calibrare lo sforzo, è un toccasana per tutto il corpo. Lo sanno bene anche tante celeb del calibro di Adele e Harry Styles, o i super atleti come Cristiano Ronaldo o LeBron James, che lo praticano da anni. Ma dall’inizio del 2024 è arrivata anche in, una nuova modalità di: ilAthletic. ...