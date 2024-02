Rinnova Forlì in campo | Peccato per i no di Azione e Italia Viva | occasione persa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In vista delle prossime elezioni amministrative l’associdi cultura politica ‘’ si è riunita lunedì sera al circolo Arci Asioli in corso Garibaldi. Un momento di confronto e condivisione per gli iscritti che si definiscono europeisti, riformisti e liberali e per contribuire a definire un programma con alcuni punti rilevanti per il futuro della città. Nel soggetto politico nato a gennaio sono presenti due esponenti del comitato ‘Vittime del fango’, ovvero la presidente Alessandra Bucci e il portavoce Michele Fiumi. Le dirigenze d’hanno declinato il progetto di terzo polo proposto dae "con dispiacere prendiamo atto – spiega Michele Fiumi – che il nostro appello di creare un tavolo comune non è ...