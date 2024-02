RENNES-MILAN | NON FACCIAMO CAZ**TE ?? A Milanello buon clima | Ultime Notizie

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024. Domani in campo in Europa League

Milan, faccia a faccia Chukwueze-Pioli: chance da titolare in arrivo per l'attaccante: Nella rifinitura a Milanello l'allenatore a colloquio con il nigeriano. Lavoro individuale per Pulisic e Kjaer ...

EUROPA LEAGUE - Milan, per i bookie rossoneri già agli ottavi, quote in equilibrio nel ritorno con il Rennes: Come riporta AgiproNews, dopo la batosta in campionato contro il Monza, il Milan è pronto a rituffarsi in Europa League, con l’obiettivo di confermare il 3-0 maturato all’andata a San Siro contro il ...

Milan, infermeria croce e delizia: out Calabria ma due recuperi top: Vigilia di Europa League per il Milan, chiamato alla sfida di ritorno con il Rennes che deve riscattare la brutta sconfitta patita per mano del Monza e, soprattutto, regalare la qualificazione agli ...