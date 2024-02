Parenzo e Cruciani stalker con l’ambasciata russa | «diteci di Navalny» Da giorni ci provano senza successo Poi hanno scatenato Er Brasile – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dal 16 febbraio, quando si è diffusa la notizia della morte in carcere in Siberia di Alexei, Davide Giuseppenella loro trasmissione la Zanzara stanno tempestando di telefonate. Il tentativo è sempre a vuoto, anche se talvolta risponde un centralinista parlando in russo. Ma i due non demordono eogni volta a farsi passare l’ambasciatore in Italia trasformando l’idea iniziale in un vero e proprio stalking telefonico. Il bombardamento al telefono ogni giorno L’idea è stata di, che voleva comunicare all’ambasciatore l’idea di intestare auna delle vie di Roma che circondano sedein Italia (quella principale è l’Aurelia Antica, e ...