Napoli | vasca da bagno sui binari della Circumvesuviana | macchinista evita una tragedia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Unadaabbandonata sui. È quanto si è trovato di fronte ieri sera ildi un treno Eav (Ente autonomo Volturno) a ridosso del passaggio a livello di via Crapolla, a Pompei, tra le stazioni di Pompei e Scafati. A denunciare l’accaduto è stato, sulla sua pagina Facebook, lo stesso presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, che postando anche una foto scrive come “per fortuna ilha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare ed hato un disastro”. De Gregorio ricorda anche come, sempre ieri sera, ma sulla linea-Piedimonte Matese, un’auto “è rimasta imprigionata nel passaggio a livello al km 220+821 (gestore ...

Oltre duecento nuotatori provenienti da tutta la regione, e non solo, si sono sfidati per rendere omaggio ad una promessa del nuoto e del volo su ... (lanazione)

Si apre voragine in strada a Napoli in zona Vomero: inghiottite due auto, evacuato palazzo inondato d'acqua: Sul posto sono intervenute otto ambulanze dell’Asl Napoli 1, ma in ospedale è stato trasportato soltanto un ferito, che non sarebbe in pericolo di vita.

Rapina al distributore: preso secondo malvivente: NAPOLI - Carabinieri e Polizia di Stato, su delega della Procura di Napoli, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di ...

Napoli, voragine inghiotte un'auto in transito: militari salvano le persone intrappolate. Evacuate 20 famiglie da un edificio: Una voragine si è aperta in strada a Napoli, nel quartiere Vomero, mercoledì all'alba. Due vetture, una parcheggiata e un'altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si aperta nella ...