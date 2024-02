Mickey 17 | il film di Bong Joon-ho con Robert Pattinson posticipato ancora | ma c' è una ragione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Warner ha annunciato un nuovo posticipo dell'uscita del, inizialmente previsto per il 2023 Dopo un primo posticipo, la Warner Bros. ha trovato una nuova data di uscita per17, spostando l'attesissima collaborazione tra-ho eal 2025. Ildi fantascienza debutterà il 31 gennaio 2025, dopo che la Warner Bros. ha cancellato la precedente data di uscita prevista per il 29 marzo 2024 e ha anticipato di due settimane Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, per prenderne il posto. Il motivo del posticipo Quando il mese scorso è stata annunciata la decisione, le fonti avevano dichiarato a Variety che era stata presa per concedere più tempo per …

Mickey17 non ce la fa: Warner Bros rinvia il film con Robert Pattinson di quasi un anno: Non si tratta di una grande sorpresa, comunque: nonostante l'avvicinarsi della data d'uscita iniziale, del resto, finora la Warner Bros non ha pubblicato nessun materiale promozionale per il film, ...

Nuova data per Mikey 17, lo sci fi di Bong Joon-ho con Robert Pattinson: La Warner Bros ha fatto sittare di circa 10 mesi la data di uscita di Mikey 17, il nuovo film di fantascienza di Bong Joon-ho con Robert Pattinson come protagonista la cui distribuzione nelle sale USA ...

Film in uscita al cinema nel 2024: Il 2024 si prospetta pieno di nuovi film eccellenti. Di seguito, Mam-e consiglia i 10 film in uscita da guardare al cinema questo in questo 2024.