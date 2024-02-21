LIVE Ankara-Civitanova 0-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | una bella Lube si aggiudica il primo set | 21-25

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Fonte : oasport
LIVE Ankara-Civitanova 0-1, Champions League volley 2024 in DIRETTA: una bella Lube si aggiudica il primo set, 21-25 (Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ECZACIBASI-SCANDICCI DI volley FEMMINILE DALLE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI BERLINO-TRENTO DI volley DALLE 19.30 LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-JASTRZEBSKI DI volley DALLE 20.30 21-25 Alzata in bagher di De Cecco, primo tempo Chinenyeze e la Lube vince meritatamente il primo set! 21-24 Pallonetto vincente Nimir da zona 2 20-24 Muroooooooooooo Lagumdzijaaaaaaaaaa 20-23 Mano out Nimir da zona 4 19-23 primo tempo Anzani 19-22 Out Yant da zona 4 in parallela 18-22 Di seconda intenzione Ma’a 17-22 La pipe di Nikolov 17-21 Diagonale vinc ente Ngapeth da zona 4 16-21 Muroooooooooo De ...
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