LIVE Ankara-Civitanova 0-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | una bella Lube si aggiudica il primo set | 21-25

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ECZACIBASI-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 17.00 LADI BERLINO-TRENTO DIDALLE 19.30 LADI PIACENZA-JASTRZEBSKI DIDALLE 20.30 21-25 Alzata in bagher di De Cecco,tempo Chinenyeze e lavince meritatamente ilset! 21-24 Pallonetto vincente Nimir da zona 2 20-24 Muroooooooooooo Lagumdzijaaaaaaaaaa 20-23 Mano out Nimir da zona 4 19-23tempo Anzani 19-22 Out Yant da zona 4 in parallela 18-22 Di seconda intenzione Ma’a 17-22 La pipe di Nikolov 17-21 Diagonale vinc ente Ngapeth da zona 4 16-21 Muroooooooooo De ...

CANLI Gazze'deki savasta son dakika... Israil'de sok sonuç duyuruldu! 'Yüzde 55 dört ayda pes etti': Gazze'de acilen insani ateskes isteyen Birlesmis Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tasarisini veto eden ABD'ye, Çin sert tepki gösterdi. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Pekin'in 'büyük bir hayal k ...

CANLI Gazze'deki savasta son dakika... 138 günlük fiyaskonun itirafi! Israil basini hayal gördü, çaresiz kalip üç ülke saydilar: Israil medyasi 138 gündür devam eden savasin en büyük fiyaskosunu adeta itiraf etti. Jerusalem Post gazetesi, Türkiye dahil üç ülke saydi.

LIVE Ankara-Civitanova, Champions League volley 2024 in DIRETTA: trasferta complicata in Turchia: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo tra i turchi dell'Halkbank Ankara ...