Ilva e la crisi senza fine | è troppo tardi per salvare 20mila posti di lavoro? Segui la diretta con Peter Gomez e Andrea Tundo

18.15 "La parte pubblica non 'preferisce porre fine alla partnership' con il gruppo Arcelor Mittal . Tale eventualità viene imposta da Vostre ... (servizitelevideo.rai)

Giancarlo Quaranta è stato nominato commissario straordinario per l'Ex Ilva . Lo fa sapere il Mimit in una nota: "Con decreto del ministro delle ... (ilgiornaleditalia)

Da lunedì è ufficiale: l‘Ilva tornerà in amministrazione straordinaria. Ma all’orizzonte si prospetta un duro scontro con Arcelor Mittal , che dopo ... (ilfattoquotidiano)

Ex Ilva, Mimit: Giancarlo Quaranta nominato commissario straordinario: Commissariata l'Ex Ilva. Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione strao ...

Ex Ilva, è l'ora del cambio di passo: (Teleborsa) - Nel tardo pomeriggio di ieri, il Governo ha ufficializza il Commissariamento per l'ex Ilva. "Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia ...

Lo Stato è tornato all’Ilva ma la «cattiva storia» è tutt’altro che finita: Cosa fatta capo ha. Dopo batti e ribatti si va verso l’amministrazione straordinaria e non si potrà più tornare indietro ...