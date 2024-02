Il vero “Doc“ si racconta | Il successo della fiction? Portiamo in tv una medicina che è alla portata di tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La terza stagione“Doc” continuerà ad andare in onda su Raiuno fino al 7 marzo. A non essersi perso una puntata nemmeno quest’anno è stato, ovviamente, anche il dottor Pierdante Piccioni, colui che ha ispirato tutta la serie. Il dottore, 64 anni, originario di Levata (frazione del comune cremonese di Grontardo) in seguito ad incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013 sulla tangenziale di Pavia (quando lavorava come primario dei Pronto soccorso di Lodi e Codogno), entrò in coma e, a causa di una lesionecorteccia cerebrale, perse 12 anni di memoria (ricordandosi poi solo quanto vissuto fino al 25 ottobre 2001). Raccontò tutto nel libro “Meno dodici. Perdere la memoria e riconquistarla: la mia lotta per ricostruire gli anni e la vita che ho dimenticato”, che è stato proprio il punto di partenza del medical-drama ...