Il principe William si espone su Gaza Ha fatto bene o è stato ingenuo?

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sui media britannici (e non solo) non si parla d’altro. D’altronde è impossibile restare indifferenti alla dichiarazione fatta ieri dala proposito del conflitto in corso in Israele. Nel corso di una visita al quartier generale londinese della Croce Rossa, l’erede al trono britannico si è detto «profondamente inquieto per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente» e ha aggiunto di essere a favore di «un cessate il fuoco al più presto possibile» nella Striscia di. Un intervento di carattere politico decisamente insolito che avrebbe potuto pronunciare qualunque premier o ministro ma che non ci si aspettava uscisse dalla bocca da un membro della famiglia reale, tanto più destinato al trono. Da ...