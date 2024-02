Il patriarca di Gerusalemme a Lodi | “In Terrasanta una deriva di odio profondo”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)“In questo momento, il problema principale a Gaza è la mancanza di viveri. Ci sono circa due milioni di persone, prima della guerra entravano a Gaza centinaia di camion, ogni giorno, per portare viveri: in questo momento sono poche decine i camion che riescono a entrare. Il problema dei viveri sta diventando il problema principale. Viveri, acqua e medicinali”. L'ha spiegato, ieri sera in Duomo a, il cardinale Pierbattista Pizzaballa,latino di. “Emerge l'che si respira in tutto il Paese - ha continuato il- nessuno più si fida dell'altro. L'altro viene deumanizzato. Anche il dialogo interreligioso tra cristiani, ebrei e musulmani è in crisi in. Non ci si riesce più a incontrare. ...