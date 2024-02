Il ministero di Salvini fa una campagna sulla sicurezza stradale | ma nei video nessuno allaccia la cintura

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ildei Trasporti ha realizzato una, dedicata nello specifico ai più giovani, con deiche mostrano i comportamenti da tenere alla guida e quelli invece pericolosi, che ci possono mettere in pericolo: peccato però che in entrambi i casiindossi ladi

Salvini ha promesso una Stretta sugli autovelox selvaggi. In arrivo un nuovo decreto che dovrebbe contenere nuove regole per i rilevatori di ... (fanpage)

Angelo Bonelli nel centro storico di Sassari: «Salvini in piena dissociazione politica»: «Vengo qui senza scorta al contrario del ministro Salvini che è sempre seguito da un plotone di polizia». Il deputato, accompagnato dai vertici regionali del partito, risponde all'ipotesi del ministro ...

Ponte sullo Stretto, aperta un’inchiesta sul progetto del ministro Salvini: Schlein, Bonelli e Fratoianni chiedono di indagare sulla procedura intrapresa per realizzare il Ponte sullo Stretto, fortemente voluto in particolare dal vicepremier leghista Matteo Salvini, ministro ...

Prima i wanton e gli involtini. Il ristorante preferito di Matteo Salvini è un cinese di Milano: "Salvini viene qua da molti anni ... ammazza caffè. E invece no, il ministro delle Infrastrutture si siede al tavolo del locale in Via Egadi, dietro casa sua, per mangiare xiao, maiale in agrodolce, ...