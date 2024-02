Ha una relazione con la zia della fidanzata | poi la lascia e lei lo denuncia | “Mi ha stuprato”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I fatti in Salento. La donna, di 54 anni, ha accusato il compagnonipote, 34, di violenza sessuale. Ma pare che la coppia avesse portato avanti unaall'insaputa di tutti i parenti per 7 mesi.

IA in medicina, giudizio positivo per 68% italiani: Tuttavia temono che questa innovazione possa indebolire la relazione umana. Sono i trend emersi da una ricerca Ipsos (“Priorità e aspettative degli italiani per un nuovo Ssn”) presentata in occasione ...

Ponte Stretto, la Procura di Roma apre fascicolo dopo esposto Pd e Avs: Il Pd ha fatto una denuncia alla procura perché vogliamo fare il ponte ... «Ancora oggi - ha detto inoltre Bonelli - ci sono stati negati i documenti per verificare e analizzare la relazione sul ...

Giorgia Soleri ci sta provando con Ghali: «Se anche tu sei uno di quegli uomini che in una relazione cerca una persona simile alla propria mamma, sappi che l'hai trovata...» e ha poi aggiunto l'emoticon con l'occhiolino, definita «viscida» ma ...