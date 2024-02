Atp 500 Rio de Janeiro 2024 | si comincia dopo lo slittamento per pioggia | tutti gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lafrena il programma odierno dell’Atp 500 di Rio de. Sulla terra rossa brasiliana infatti le gare sono state posticipate a causa del maltempo, che secondo le previsioni non dovrebbe placarsi a breve. Questi i primi tre match di giornata: Wawrinka-Diaz Acosta, Lajovic-Galan e Moutet-Baez, che inizieranno non appena il meteo darà tregua. Nel caso le cose dovessero cambiare vi forniremogli. Come comunica l’account ufficiale del torneo su Twitter, prima delle 22.30 ore italiane non si giocherà. L’account ufficiale su Twitter annuncia che la sessione serale avrà inizio non prima delle ore 19.15 di Rio, le 23.15 ore italiane.diverse ore laha cessato e i primi match sono inti. Questo il programma di oggi ...