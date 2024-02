Atletica | Bruni e Molinarolo si sfidano in Francia | nuovo tira e molla per il record italiano? Duplantis vuole i 6 metri

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Robertaed Elisasi fronteggeranno a viso aperto in occasione dell’All Star Perche, evento organizzato da Renaud Lavillenie a Clermont-Ferrand (). L’appuntamento è per giovedì 22 febbraio, sono previste esclusivamente gare di salto con l’asta. Le due azzurre si troveranno una di fronte all’altra dopo i botta e risposta a suon dinelle ultime settimane: prima Elisa con 4.63 il 3 febbraio a Sottoclma, poi Roberta con 4.65 il 14 febbraio a Roubaix, infine Elisa con l’attuale 4.66 il 17 febbraio agli Assoluti di Ancona. Le due azzurre incroceranno avversarie di rango come la statunitense Bridget Williams (4.81 in stagione), la svizzera Angelica Moser (quinta agli ultimi Mondiali), la canadese Alysha Newman, le francesi Margot Chevrier e Ninon Chapelle, la ceca ...

