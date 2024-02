Arriva la conferma da Belen | ma chi è Bruno Cerella? Ritorno di fiamma con l’ex?

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Chi è? Alcuni rumors gli attribuiscono un flirt conRodriguez ma al momento la notizia non è stata néta né smentita da parte di entrambi. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata. Belén Rodriguez starebbe frequentando un altro uomo dopo la rottura, maita ma ormai evidente, con Elio Lorenzoni. La showgirl è stata beccata a casa del cestista, al quale era già stata accostata nel 2018. A tradirla è stato il video di un quadro che la donna ha postato sul suo profilo Instagram, lo stesso che compare a casa dello sportivo. Decine sono le segnalazionite sul profilo Instagram di Belén che hanno sottolineato la presenza del “quadro rivelatore”. Per il ...

Epic Mickey Rebrushed è realtà: il remake del Platform per Wii arriva su Switch nel 2024: Epic Mickey Rebrushed è confermato in uscita nel corso del 2024, sebbene per adesso non ci siano dettagli più precisi in merito all'effettiva data di lancio. In ogni caso si tratta di un'occasione ...

Pentiment: il GDR di Microsoft arriva domani su Nintendo Switch, è ufficiale: durante il quale è stato confermato l'arrivo di alcune (non più) esclusive Xbox su Nintendo Switch. Il Direct di febbraio si è aperto proprio con l'annuncio della versione Switch di Grounded, il ...

Sonic 3, nuova foto di Ben Schwartz: iniziato il doppiaggio del film: Siete pronti al ritorno del velocissimo riccio blu Dopo le nuove foto dal set di Sonic 3, ecco che arriva la conferma dell’inizio doppiaggio del film. È stato proprio Ben Schwartz, voce ufficiale di ...