LIVE Inter-Atletico Madrid 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Lautaro Martinez al volo manda alto il pallone!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Gimenez in scivolata anticipa Thuram. 39?in difficoltà in fase di possesso palla. 37? Gimenez devia un gol già fatto di. 35?di testa gira il pallone, para Oblak. 33?che prova ad alzare il baricentro. 31?al. 29? Koke anticipa Calhanoglu e spazza il pallone. 27? Partita che al momento non regala grandi emozioni. 25?che prova a prendere il comando del gioco. 23?che pressa. 21?che non riesce ad uscire dalla sua area di rigore. 19? Cross ...