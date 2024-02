Impennano in moto | padre senza assicurazione e figlio senza patente | maxi multa da 7mila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Treviglio. Sabato pomeriggio dopo un giro nella circonvallazione interna un gruppo diciclisti percorre la via Bergamo in direzione di Castel Rozzone. Davanti ai campi sportivi di via ai Malgari uno di loro solleva la ruota anteriore e in equilibrio percorre diversi metri della strada provinciale. Tale manovra non passa inosservata a uno degli ufficiali della Polizia Locale di Treviglio che in sella alla sua, sebbene oramai libero dal servizio e sulla strada di casa, decide di seguire i tre per fermarli non appena possibile. Con l’ausilio di altro personale, nel frattempo allertato, durante i controlli di rito si scopre che ilciclista intento a impennare,degli altri dueciclisti, conduceva un veicolo mai immatricolato e di conseguenza privo di copertura assicurativa mentre uno ...