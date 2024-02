Fiorentina | iniziati i lavori allo stadio Franchi | termine previsto per metà marzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sono ufficialmente cominciati idi restyling dellodi Firenze. Il primo intervento riguarda la rimozione del vecchio tabellone in curva Ferrovia. La conclusione del cantiere è prevista pere sarà seguita dal via deidel corpo principale per mano di Cobar spa e Sac spa. Il Comune di Firenze ha iniziato questa fase senza alcun annuncio, in rispetto dell’incidente sul lavoro avvenuto a Firenze lo scorso venerdì. SportFace.