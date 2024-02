Inter-Atletico Madrid | rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi VIDEO

Milano, 19 febbraio 2024 – Dopo aver consolidato la prima posizione in campionato, l'Inter torna protagonista in Champions League per affrontare ... ()

Champions: Inter; Inzaghi, l'Atletico non è solo Simeone: Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. "L'Atletico ha cambiato. Contro ...

Champions: Inter; Inzaghi, vogliamo rivivere notti magiche: Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. "Sarà una bellissima gara, l'...

Inter, Thuram pre Atletico Madrid: "La Champions è un obiettivo, in campo per vincere": "Sarà una bella partita in un San Siro pieno, vogliamo fare una buona prestazione". Marcus Thuram presenta la sfida all'Atletico, avversario dell'Inter agli ottavi di Champions League: "La Champions è un obiettivo, più che un sogno. Scenderemo in campo per vincere". Simeone ha una squadra ricca di campioni, uno su ...