Strade e autostrade di Roma Est al setaccio | droga e alcol alla guida | 37 le infrazioni

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Proseguono i controlli della polizia di Stato nei confronti dei trasgressori del codice della strada. Nelle ultime ore gli agenti si sono concentrati soprattutto nel quadrante Est della Capitale. Sono in totale 37 leche la polizia di strada ha rilevato nelle ultime ore, oltre 40 i veicoli ispezionati, di cui 14 irregolari. Agente della Polizia Stradale impegnato nei controlli – ilcorrieredellacitta.com Controlli a tappeto a Est di, per accertarsi che il codice della strada sia rispettato e mantenuta la salvaguardia delle persone, che siano pedoni o. La polizia diCapitale, a margine dei controlli delle ultime ore, ha ispezionato circa 40 veicoli, di cui 14 risultati irregolari. Controlli aEst: rilevate 37al codice ...

(Adnkronos) – Autostrade per l’Italia e l’ Arma dei Carabinieri , hanno Sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere e promuovere ... (periodicodaily)

Un grosso masso è caduto nel tratto della Ss350 tra Lastebasse e Folgaria: strada chiusa in attesa delle verifiche geologiche ...L'ascesa inarrestabile dell'intelligenza artificiale ci aveva fatto quasi dimenticare dell'esistenza del metaverso. Eppure, l'idea di costruire un universo virtuale parallelo in cui gli utenti possano ...Sono in totale 37 le infrazioni che la polizia di strada ha rilevato nelle ultime ore, oltre 40 i veicoli ispezionati, di cui 14 irregolari ...