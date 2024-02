La Real Sociedad blinda Kubo | UFFICIALE il rinnovo

L’Osasuna trova la vittoria in trasferta contro il Real Sociedad , nel match valido per la ventiquattresima giornata di campionato. La squadra ... (sportface)

L'attaccante della nazionale giapponese si è legato ai baschi fino al 2029 ROMA (ITALPRESS) - In attesa di affrontare mercoledì il Paris ...Asso della Real Sociedad, Take Kubo proseguirà la propria avventura con gli spagnoli fino al 2029. È arrivato l'annuncio del rinnovo dell'ala giapponese, in passato di proprietà del Real Madrid.Asso della Real Sociedad, Take Kubo proseguirà la propria avventura con gli spagnoli fino al 2029. È arrivato l'annuncio del rinnovo ...