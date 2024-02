Intesa Sanpaolo | continua la crescita dell’export dei Poli tecnologici della Lombardia | +9 | 5%

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dall’analisi emerge che nei primi nove mesi del 2023 sono 9 distretti lombardi, sui 23 monitorati, a registrare esportazioni oltre i livelli del corrispondente periodo del 2023. Tra le filiere distrettuali in, si distingue positivamente l’Agroalimentare (+1,7%) dove spiccano il Riso di Pavia (+19,7%), e i Vini e distillati del bresciano (+12,3%), bene anche quattro distrettimeccanica strumentale: distretto di Milano e Monza (+10,8%) e di Bergamo (+15,3), delle Macchine per la lavorazione e la produzione di calzature di Vigevano (+17,1%) eLavorazione metalli Valle dell’Arno (+1%). Per il sistema moda, che nei primi nove mesi ha mostrato una contrazione rispetto al 2022, si distinguono l’Abbigliamento-tessile gallaratese (+3%) e la Calzetteria di Castel Goffredo (+4%). Così come rimane in territorio positivo ...