Rafael Leão è molto più di un calciatore

(Di giovedì 8 febbraio 2024)non parla. È significativo il fatto che l’ultimo suo post su Instagram nel momento in cui scrivo sia una foto di lui che zittisce le critiche, in una delle più classiche esultanze del mondo del calcio. È significativo anche il fatto che, quando parla, trascina un po’ la s, aumentandone la durata all’interno delle parole; quando dice di essere «riservato», dice in realtà di essere «rissservato», utilizzando involontariamente – ma forse inconsciamente – l’onomatopea che richiama al silenzio. Non parla, non per superiorità, per disinteresse o altro, ma semplicemente perché ètimido. Sembra assurdo dirlo, perché probabilmente stiamo parlando delpiù riconosciuto e più riconoscibile del nostro campionato, uno di quei campioni estrosi che ...