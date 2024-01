Studenti manifestano davanti al liceo | signora estrae una pistola | il video è virale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Attimi di paura in una scuola di Monterotondo, alle porte di Roma. Si tratta delGaio Valerio Catullo, in via Tirso. Come mostra ilpubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dall’account Welcome To Favelas, un gruppo distava protestando all’esterno dell’istituto, quando una donna che abita nei paraggi e lamentava di non poter uscire di casa, è scesa in strada con unae ha esploso alcuni colpi. QUI il– ilcorrieredellacitta.comE’ successo durante la mattinata di venerdì 26 gennaio 2024. Va sottolineato che lausata dalla donna si è rivelata essere in seguito ad aria compressa. Uno studente è stato colpito da un pallino alla testa, un altro sugli occhiali. Entrambi sono stati medicati. Cosa è successo a Monterotondo ...