“Vedrai fuori…” Grande Fratello | Garibaldi choc su Beatrice | beccato e poi asfaltato dal pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) TraLuzzi e Giuseppeè gelo da diversi giorni al. Ma adesso ancora di più: durante la diretta di lunedì 4 dicembre 2023, infatti, il bidello calabrese si è scontrato di nuovo e molto duramente con l’attrice. Tutto è partito dalla sorpresa della settimana scorsa, quando i genitori di Giuseppe sono piombati in Casa.ha giudicato il comportamento del papà nei suoi confronti, non accetta che abbia criticato il suo modo di fare la madre e anche che non le abbia prestato attenzione mentre stava parlando. E così, parlando con gli altri, ha usato il termine “maschilisti” per definire padre e figlio. Una parola che anon è andata giù, e infatti è scoppiato a piangere. Anche per gli altri concorrentiha esagerato. ...