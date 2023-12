Rapporto Svimez | Giannola | Serve un cambio di rotta | manca una strategia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) Per il Pnrr “siamo a metà del guado e a metà del guado non c’è da essere soddisfatti”. Lo afferma il il presidente della, Adriano, alla presentazione del2023 segnalando cheno unae obiettivi precisi. “L’obiettivo del Pnrr è molto semplice: salvare l’Italia”, per, “tendere una rete di salvataggio per un paese che sta andando un po’ alla deriva negli ultimi 20 anni”. Questo vuol dire, secondo il presidente di, “cambiaree vuol dire tassi di sviluppo, occupazione di qualità, esattamente l’opposto di quello che stiamo continuando a vedere”. “Con il Pnrr si intervenire su tutto, si fa una grande manutenzione su un sistema obsoleto, che costa molta ma forse con molto meno si potrebbe ottenere di ...