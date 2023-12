Osimhen rompe il silenzio su De Laurentiis | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Victorha parlato in occasione della premiazione, ieri sera, al Gran Galà. Non manca la dedica speciale alla squadra e anche al presidente Aurelio De. Grande protagonista della serata di ieri, Victorha parlato in occasione del Gran Galà. L’attaccante nigeriano, in attesa di ritornare quanto prima ai suoi livelli, è uno dei punti fermi anche del Napoli di Mazzarri, anche se il rientro graduale dal suo infortunio ne sta condizionando il rendimento. Soddisfazione per il nigeriano che, interrogato sul palco dai presenti, ha dedicato il premio alla squadra e non solo: scopriamo insieme quello che ha avuto da dire a riguardo.parla di De: sentite qui Victorè stato sicuramente uno dei grandi protagonisti del Napoli che è riuscito a ...