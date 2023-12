Nuoto | Europei 2023 | risultati batterie Avanza Benedetta Pilato | bene Quadarella e le staffette

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Andate in archivio ledella prima giornata deglidiin vasca corta a Otopeni (Romania). Nell’Otopeni Aquatics Complex si sono tenute le heat di questo day-1, che hanno definito in alcune specialità i finalisti e in altri casi il quadro delle semifinali. La mattinata rumena ha preso il via con i 400 misti donne, con Alessia Polieri presente e Sara Franceschi ai box per problemi alla spalla. Gran Bretagna in evidenza con tre nuotatrici ai primi tre posti: Freya Colbert in vetta (4:29.68) a precedere Abbie Wood (4:29.73) e Katie Shanahan (4:30.34). Non si sono potute risparmiare le ragazze del Regno Unito per via della selezione interna e le prime due saranno in finale. Non sarà nell’atto conclusivo Polieri, decisamente scarica quest’oggi, probabilmente affaticata dalla tre-giorni di gare a Riccione. L’azzurra ha ...