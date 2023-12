Giuseppe Garibaldi offende Beatrice durante un fuori onda

(Di martedì 5 dicembre 2023) A seguito della lite avvenuta in diretta,pesantementeLuzziunL'articolo proviene da Novella 2000.

Altre News in Rete:

Giuseppe Garibaldi insulta pesantemente Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Nella puntata di ieri sera del reality show condotto da Alfonso Signorini Beatrice ha avuto un accesissimo scontro con il coinquilino della casa più spiata dagli italiani,. Difatti l'attrice ha rivelato di non aver per niente gradito l'atteggiamento die di suo padre sabato scorso, non nascondendo di credere siano stati un po' maschilisti. ...

Giuseppe Garibaldi: Nel mio paese non ci sono ragazzi gay, la mentalità sta cambiando pian piano Fanpage.it

Il massaggio di Giuseppe Garibaldi a Perla Vatiero - Mediaset Infinity Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi insulta pesantemente Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Beatrice Luzzi insultata dal concorrente del Grande Fratello Nella puntata di ieri sera del reality show condotto da Alfonso Signorini Beatrice ha avuto ...

GF, Varrese contro Beatrice Luzzi: 'Ha una rabbia repressa verso gli uomini' (Video)

Dopo avere discusso con Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese è tornato sull'argomento con Fiordaliso: 'Non gliene frega di nessuno' ...