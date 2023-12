Calcio | Gravina e Mancini alle Iene | ' amareggiati dal divorzio'

(Di martedì 5 dicembre 2023) "In questo momento non riesco ancora a rimuovere l'amarezza che ho provato". "Anche io ci sono rimasto male". Gabriele, presidente della feder, e Roberto, ex ct azzurro, ...

"Con Roberto ho condiviso cinque anni - ha ricordato, tra l'altro,- e quando vivi cinque anni di sensibilità, emozioni fortissime, un risultato storico (la vittoria dell'Europeo, ndr), come ...

Il presidente federale Gabriele Gravina non la prese benissimo, e per ora tra le due parti in causa non sono maturi i tempi per un disgelo. A provare comunque a fare chiarezza tra i due ci ha pensato ...

