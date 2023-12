(Di domenica 3 dicembre 2023) REGGIO EMILIA -si affrontano per la quattordicesima giornata del campionato di serie A: al Mapei Stadium Città del Tricolore il calcio d'inizio è fissato alle ore ...

Altre News in Rete:

Sassuolo - Roma LIVE ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA -si affrontano per la quattordicesima giornata del campionato di serie A: al Mapei Stadium Città del Tricolore il calcio d'inizio è fissato alle ore ...

Sassuolo-Roma, chi è l’arbitro Ecco perché Mourinho teme Marcenaro ForzaRoma.info

Mourinho contro tutti: cosa rischia adesso

Alla vigilia della partita col Sassuolo l’allenatore della Roma attacca Marcenaro e Berardi. L’Aia replica: «Inaccettabile». La procura federale apre subito un fascicolo ...

Probabili formazioni Sassuolo-Roma: Mourinho cambia metà dei titolari

La Roma si appresta a scendere in campo nella sfida contro il Sassuolo valida per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono obbligati a centrare i tre punti per rimanere aggrappati ...