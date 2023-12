Amici 23 | puntata del 3 12 2023 | Holy Francisco eliminato dalla scuola | ultimo posto per Ayle che va in sfida

Leggi su isaechia

(Di domenica 3 dicembre 2023) E’ appena terminata l’undicesimadi23, il fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento domenicale con la ventitreesima edizione del talent si è aperto con l’ingresso di Holden, al quale è stata sospesa la maglia dal coach Rudy Zerbi. A causare il provvedimento disciplinare, il non aver contribuito alle faccende di casa, che il 23enne è stato costretto ad eseguire nel corso di tutta la settimana. In più, il suo prof. ha voluto metterlo alla prova alla luce dei ripetuti errori di memoria dei testi commessi nell’esecuzione dei brani. Quindi, Holden si è esibito con Il mio canto libero di Lucio Battisti riconquistando la maglia di. A seguire, è andata in scena latra Nicholas Borgogni e Michele, congelata la scorsa settimana da Nancy Berti che aveva chiesto una ...