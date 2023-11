Real Madrid-Napoli 4-2 | Mazzarri con 38 di febbre | “Prima del 3-2 creato presupposti per vincere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) “di subire il 3-2 abbiamo2 o 3per poter. Sono felice della prestazione generale. Sappiamo che ilin ripartenza è micidiale. Sul 2-2 bisognava stare più attenti nel non farli ripartire”. Lo ha detto Walter, con 38 di, in una rapida intervista su Prime Video dopo la sconfitta del suocon il: “Da quando sono arrivato ho trovato un gruppo eccezionale. Sono ragazzi che hanno voglia di allenarsi e stare insieme. Il cambio tra Simeone e Osimhen era già programmato. Abbiamo fatto fare un tempo a Viktor per recuperarlo contro l’Inter e le partite successive”. SportFace.