Champions League | l’Inter rimonta il Benfica da 0-3! Il Napoli perde con il Real Madrid | la qualificazione passa dal Braga

(Di giovedì 30 novembre 2023)si è resa protagonista di una magnificain: sotto 0-3 sul campo deldopo 34 minuti per merito della vulcanica tripletta di Joao Mario, i nerazzurri sono riusciti a pareggiare per 3-3 nella ripresa con i gol di Arnautovic, Frattesi e Sanchez. I ragazzi di Simone Inzaghi potranno così giocarsi il primo posto nel gruppo D nello scontro diretto dell’ultima giornata contro laSociedad: le due squadre sono appaiate a quota 11 punti (1-1 nel testa a testa dell’andata), oggi gli spagnoli hanno pareggiato per 0-0 contro il Salisburgo. Ilha invece perso per 4-2 sul campo del. Gli uomini di Mazzarri hanno disputato un incontro di cuore alle pari con la corazzata di Carlo Ancelotti, ...

Napoli, Simeone: 'Bello segnare al Bernabeu, il derby di famiglia è una cosa personale. Ma preferivo vincere'

Commenta per primo Giovanni Simeone segna per primo contro il Real Madrid , ma non basta al Napoli per sbancare il Santiago Bernabeu e strappare il pass per gli ottavi di. Al termine della partita, il Cholito è intervenuto a Prime : 'Abbiamo abbassato la guardia e ci siamo fatti prendere negli spazi sul 3 - 2. Sono contento dei ragazzi, abbiamo ...

LIVE BCL - La Bertram Derthona batte il Tofas Bursa all'overtime

Non c'è più Mike Daum ma la Bertram Derthona non si ferma in Europa e in Basketball Champions League fa 4/4. Battuto al PalaFerraris il Tofas Bursa dopo un ...