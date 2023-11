Angelica Baraldi | il fidanzato Riccardo commenta l’ingresso di Greta al Grande Fratello | “accanimento da parte sua”

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dopo 70 giorni di permanenza nella Casa,è stata eliminata daled ha potuto riabbracciare ilRomagnoli. L’uomo ai microfoni di Comingsoon.it hato il ritorno died ha parlato anche di alcuni concorrenti del reality.: cosa pensa davvero ildi, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Grande Fratello - parla il fidanzato di Angelica Baraldi : “Speravo restasse nella Casa - ma non nego che l’ingresso di Greta Rossetti…”

Grande Fratello, Giampiero Mughini: "Confesso che a volte sono stato rimproverato dal Gf, Angelica Per me..."

Lo scrittore ha colto l'occasione anche per chiarire una volta per tutte il suo pensiero sulla giovane concorrente. La verità di Mughini Giampiero Mughini è tornato a parlare della ...

Grande Fratello, parla il fidanzato di Angelica Baraldi: “Speravo restasse nella Casa, ma non nego che l ... Isa e Chia

"Grande Fratello", Angelica Baraldi eliminata | Prima l'incontro con il fidanzato TGCOM

Grande Fratello, Giampiero Mughini confessa: «Sono stato rimproverato per le mie parole forti»

Naturalmente, il giornalista non si è trattenuto e ha colto l'occasione per chiarire una volta per tutte il suo pensiero su Angelica Baraldi lasciandosi andare anche a delle confessioni inedite ...

Grande Fratello, il fidanzato di Angelica a ruota libera su Greta. Poi attacca Varrese

Nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello , ad abbandonare la Casa è stata Angelica Baraldi . Prima di uscire, la gieffina ha incontrato nuovamente il suo fidanzato ...