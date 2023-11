Ucraina-Italia LIVE 0-0 | inizia il secondo tempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’è ospite dell’nella decima giornata delle qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL’di Luciano Spalletti scende in campo alla BayArena contro l’per la decima giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.0-0: sintesi e moviola 1? –IL MATCH. 3 – Primo squillo azzurro. Ci prova Raspadori, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa. 5? – Prima occasione anche per l’: Tsygankov tira in porta dalla lunga distanza, Donnarumma blocca la conclusione. 7? – Primo cartellino giallo della gara. Ammonito Buongiorno dopo un fallo tattico. 12? – Bel cross ...

Pagelle Ucraina - Italia: i voti ai protagonisti del match

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la decima giornata delle qualificazioni a Euro 2024: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la decima giornata delle qualificazioni a Euro 2024. TOP: Barella FLOP: Buongiorno VOTI: a fine ...

Oggi, lunedì 20 novembre, l'Italia scenderà in campo contro l'Ucraina per una partita fondamentale in vista delle qualificazioni ai prossimi europei. A sorpresa e contro ogni pronostico il CT Luciano… ...

Italia, la formazione ufficiale con l’Ucraina: dal 1' quattro interisti. Novità Buongiorno

Alle 20.45 l'Italia scende in campo contro l'Ucraina per la partita decisiva in chiave qualificazione a Euro 2024. Spalletti ha fatto le sue scelte, c'erano alcuni dubbi soprattutto davanti. Da prima ...