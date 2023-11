No! La Stampa non ha confessato che il Coronavirus fosse una “grande illusione”

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) «E se ilunaper soffocare la libertà individuale?». Questo si legge in numerosi post su Facebook che mostrano lo screenshot di quello che sembra un articolo pubblicato online da La, apparentemente datato 31 ottobre, aggiornato alle 21.03. Con un rapido controllo ci rende conto che Lanon hache iluna. Per chi ha fretta: Si sostiene che Laabbia rivelato «la» del. L’articolo viene condiviso come serecente, ma risale all’aprile 2020. Il pezzo tratta della teoria ...