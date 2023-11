Ordini infermieri | ' taglio pensioni 300 euro al mese | cure a rischio'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Milano, 10 nov. (Adnkronos Salute) - "Apprezziamo gli sforzi del Governo" nella Manovra. "Questa legge di Bilancio contiene delle aperture su alcune nostre richieste, ma se non verrà cambiata la norma sulle" prevista in Manovra, "noi non saremo in grado non solo di attuare il Pnrr, ma nemme