Roma | aggressione a colpi di machete | due feriti

Aggressione a colpi di machete a Roma, due feriti: uno è in pericolo di vita Repubblica Roma

Aggressione a colpi di machete a Roma, due feriti Agenzia ANSA

Un uomo ha aggredito due stranieri a colpi di machete in via Casilina, a Roma. Le due vittime dell’aggressione, che si trovavano davanti a ...Aggressione a colpi di machete a Roma. Due uomini, entrambi stranieri e di cui uno ferito in modo grave, sono stati colpiti in via Casilina nel tardo pomeriggio di oggi. L’aggressore si è dato alla ...