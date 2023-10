Mestre | bus precipita dal cavalcavia e finisce su rotaie del treno | almeno 20 morti VIDEO

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 ottobre 2023) Gravissimo incidente a: un autobus di linea èto dalfinendo sulla rotaia della linea ferroviaria-Venezia ed ha preso fuoco: i mumeri non sono ancora chiari ma le fonti locali per ora parlano di20. L’Usl3 Venezia ha attivato il protocollo “grandi emergenze” data la gravità della situazione. Ilsul luogo dell’incidente: L'articolo proviene da The Social Post.