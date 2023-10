Le contraddizioni di Meloni sull' Autonomia differenziata

(Di martedì 3 ottobre 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

“Dovresti sapere che fare quello che hanno fatto tutti gli altri non è esattamente la mia specialità” afferma la premier Giorgia Meloni rispondendo ...

Questesono alimentate da tante zone grigie e lo scopo di questo libro è ridurne gli ... " c'è una sistematica violazione da parte del governodei diritti di coloro che ...È sembrato evidente durante la visita di Giorgia lae Ursula von der Leyen. "Sì, l'hanno ... Come sta Lampedusa "Lampedusa è attraversata da tante, si percepisce la stanchezza di ...

Le contraddizioni di Giorgia Meloni. Il cortocircuito tra la premier di ... Domani

Scuola, caro libri e 18 App: le contraddizioni del governo Meloni Il Riformista

La giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico ha dichiarato illegittimo il decreto del ministro Matteo Piantedosi.Il Tribunale di Catania, in merito al ricorso di un cittadino tunisino, non ha trattenuto i migranti scrivendo che quanto previsto dal decreto del governo è in contraddizione con la normativa europea.