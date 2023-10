Giuseppe Pugliese non è più il sindaco di Monte di Procida | sfiduciato da 8 consiglieri e un assessore 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Non doveva succedere, non ora. II bradisismo, la fragilità di questo momento storico non hanno fermato ottocomunali e un assessore a dimettersi, determinando la mia caduta dalla carica di. La paura di questa notte, con una scossa di magnitudo 4.0 neanche li ha fermati”. E’ lo sfogo su Facebook dididi, uno dei comuni dei Campi Flegrei al centro dello sciame sismico di questi giorni. In seguito alle dimissioni die assessore,decade dall’incarico. “Domani – spiega – sarei dovuto andare a Roma, in audizione in Commissione, proprio per fare in modo che anche il nostro territorio sia incluso in una legge speciale per i Campi ...