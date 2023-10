Ginnastica artistica | il Giappone vince la gara a squadre dei Mondiali Italia ottava | podio lontano

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilha vinto lamaschile dei2023 di. La corazzata asiatica si è imposta con il punteggio complessivo di 255.594, al termine di una serata semplicemente sontuosa e dominata in lungo e in largo come voleva il pronostico della vigilia. La compagine nipponica aveva prevalso anche in qualificazione e oggi ha ribadito la propria superiorità, tornando sul trono dopo addirittura otto anni di distanza dalla magia di Glasgow 2015. Si tratta del settimo sigillo della storia per il Sol Levante, ma per ritrovare il pokerissimo iniziale bisogna risalire al periodo che va dal 1962 al 1976 quando sulla scena c’erano i Samurai Yukio Endo, Takeshi Kato e Mitsuo Tsukahara, pionieri della Polvere di Magnesio e i cui nomi sono ancora oggi dei pilastri ...