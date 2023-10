Union Berlino vs Braga – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’cercherà di porre fine a una serie di cinque sconfitte in tutte le competizioni quando continuerà la sua campagna per la fase a gironi della Champions League contro ilmartedì 3 ottobre sera. La Bundesliga ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid nella prima partita del Gruppo C, mentre ilha subito una sconfitta per 2-1 in casa contro i giganti italiani del Napoli. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLa prima campagna di Champions League dell’Berlin si è conclusa con un colpo di scena: ...